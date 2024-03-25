В Telegram обсудили перспективы турагентов «остаться не у дел»

В тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» обсудили насущный для турагентов вопрос: грозит ли розничным туркомпаниям перспектива остаться не у дел из-за того, что их услугами якобы всё реже пользуется молодежь – предпочитает бронировать билеты и отели на агрегаторах или туры напрямую у туроператоров. Тема будоражит умы не первый год, а недавно ее вновь поднимали на одной из пленарных сессий прошедшего в Москве турфорума MITT.

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Судя по комментариям, участники обсуждения видят определенные риски для своего бизнеса, однако далеко не все согласны с самим утверждением, что туристы молодого поколения якобы массово отворачиваются от услуг турагентов. Приводят и конкретные факты: «У нас, наоборот, много молодежи среди клиентуры», «Люди 22–32 лет очень активно к нам обращаются. Прямо говорят: нет времени на самостоятельный подбор отдыха». Есть и такое наблюдение: «Чем больше появляется предложений от туристических онлайн-площадок, тем сложнее и дольше разбираться в их многообразии. А значит, турагенты становятся только востребованнее». Из этого напрашивается вывод, что, возможно, аналитики несколько торопятся предрекать розничным туркомпаниям потерю клиентуры из числа «интернет продвинутой» молодежи. Не учитывается и тот факт, что молодые люди, имеющие достаточные для турпоездок доходы, как правило, активно строят карьеру и очень загружены по работе. Не располагая свободным временем, они осознанно доверяют организацию отдыха турагентам.

Некоторые, попробовав самостоятельные бронирования, возвращаются в туркомпании, обжегшись на неудачном опыте.

«Все идет гладко до первой проблемы, требующей “живого” вмешательства специалиста: изменение рейса, необходимость обмена или возврата авиабилета, ошибка при его выписке, не проконтролирован срок действия загранпаспорта… Бывают непредвиденные сложности и с наземным обслуживанием, начиная от “ой, а где мой трансфер” и заканчивая общением с сотрудником отеля, который “не видит” оплату. Есть масса нюансов, о которых рядовой турист даже не задумывается. Служба поддержки агрегаторов не всегда способна помочь так же оперативно, как опытный турагент, знающий и любящий свое дело и своих туристов», – отмечает Мария Маньшева, управляющий партнер DMG Travel & Golf Concierge.

А один из участников обсуждения не без юмора добавляет: «Турагентов “хоронят” во всем мире уже лет 20, а они все живут и живут».

Ранее мы писали, что продажей туров онлайн уже пытаются заниматься не только специализированные туристические агрегаторы, но и маркетплейсы, например Wildberries. Юристы считают, что назрела необходимость определить в туристическом законодательстве правовой статус онлайн-площадок и закрепить их ответственность перед туристами – покупателями туруслуг.