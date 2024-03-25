Адлер и Санкт-Петербург признаны самыми популярными внутренними направлениями в майские праздники

Пока что в период майских праздников самыми популярными внутренними направлениями у организованных туристов являются Адлер и Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Как сообщили в Travelata.ru, четверть туристов, которые предпочли в начале мая пакетные туры по России, выбрали Адлер. В прошлом году он был только на третьем месте с долей 16%. Вторая строчка досталась Санкт-Петербургу (16%) со средним чеком в 56 тыс. руб. На третьем месте – Сочи-Центр (12%), средняя цена путешествия – 93 тыс. руб. В прошлом году Сочи занимал первую позицию и был на треть дешевле – в среднем 62 тыс. руб. за тур. Имеретинский занимает четвертую позицию (11%), а замыкает рейтинг Красная Поляна (10%)», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, согласно данным компании TravelLine, по некоторым направлениям рост бронирований отелей заметно превышает средний уровень.