У мемориального комплекса «Курская битва» установили семь глэмпингов

В Курской области, которая теперь является частью национального туристического маршрута, разрабатывают программу для познавательного отдыха. Об этом рассказал во время оперативного совещания в Доме Советов заместитель председателя правительства Курской области Александр Чуркин.

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Он отметил, что сейчас к единому стилю приводят указатели, устанавливают терминалы для безналичной оплаты, разрабатывают униформу для сотрудников музеев и сувенирную продукцию. Помимо знакомства с историей и культурой Курской области туристы смогут отведать блюда местной кухни.

— Большая работа ведется по обеспечению доступной среды, — акцентировал Александр Чуркин.

Одна из знаковых точек маршрута – посёлок Поныри. 8 мая здесь запланировано открытие туристического комплекса «Патриот», где разместится военно-патриотический лагерь. Для него уже установили семь глэмпингов, которые смогут работать в круглогодичном режиме. Также предусмотрены спортивная площадка, полоса преодоления препятствий. Дорогу к ним уже готовят, асфальт уложат в ближайшее время.

Александр Чуркин напомнил, что недавно мемориальный комплекс «Курская битва» посетил чрезвычайный полномочный посол Беларуси Дмитрий Крутой. Он отметил, что важно не допустить искажения исторической правды. Во время рабочего визита Крутого речь шла, в том числе, о перспективах сотрудничества в сфере туризма.