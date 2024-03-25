В отели можно будет заселиться без паспорта

Запустить услугу планируется во втором полугодии текущего года. Регистрацию в Единой биометрической системе уже можно провести сейчас, посетив одно из двенадцати тысяч отделений банков по всей стране. При заселении в отель будет достаточно воспользоваться терминалом самообслуживания или планшетом.

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Ожидается, что новая система значительно сократит нагрузку на сотрудников отелей, уменьшит или даже устранит очереди на стойках регистрации, что особенно актуально в периоды активного туризма или массовых мероприятий.

Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. Далее остается лишь получить ключ и направиться в свой номер. Ввод дополнительной информации вручную уже не потребуется.

Удобства заселения по биометрии будут распространяться не только на гостиницы, но также охватят дома отдыха, санатории, пансионаты, туристические базы, кемпинги. Эта новинка принесет дополнительные удобства для туристов. Например, при утере паспорта или заселение в отель становится затруднительным или невозможным. Единая биометрическая система поможет преодолеть такие ситуации.

Единая биометрическая система позволяет подтверждать личность по голосу, чертам лица. При этом она не связана с уличными камерами и городскими системами видеонаблюдения.