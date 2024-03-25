В Сочи туристы могут пройти по терренкурам в горах и у моря

В городе-курорте действуют несколько терренкуров как в горном, так и приморском кластерах. В этом году открылcя пешеходный маршрут, соединяющий поселки Красная Поляна и Эсто-Садок. Краснополянский терренкур протянулся на 5,6 километра.

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"Терренкур связывает поселок со всеми горнолыжными курортами удобным променадом. Сочинцы поддержали идею улицы в новом современном формате. Это обновленные тротуары, остановочные пункты и уличная мебель, современное наружное освещение и гармоничное оформление общественного пространства", - рассказала первый заместитель главы города Светлана Калинина.

Создание терренкура приурочили к десятилетию зимней Олимпиады-2014. Поэтому его открыл спортсмен - заслуженный тренер России по дзюдо и самбо Киркор Варварштян. Кроме того, на новый прогулочный маршрут первыми вышли более 250 участников символического праздничного забега всех возрастов.

Еще один сочинский терренкур "Тропа здоровья" тянется параллельно приморской набережной почти на пять километров. Она пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов.

Пройтись по ней стало еще приятнее после благоустройства, которое начали с входной группы. Кроме того, отремонтировали спортивные площадки, расположенные на самом маршруте.

"Терренкур в горном кластере Сочи - замечательная идея. Он стал пользоваться популярностью у туристов, которые хотят ходить пешком. К приморскому терренкуру все давно привыкли, я живу на Мацесте и, когда у меня есть свободное время, люблю прогуляться по этому маршруту в сторону центра. Кстати, людей там сейчас в разы больше, чем было три-пять лет назад. Причем многие сидят в беседках и занимаются спортом на специальных площадках", - отметила сочинский гид Ирина Крылова.

В 2024 году на курорте запланировано благоустройство еще более 15 километров пешеходных зон.