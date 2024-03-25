В Сочи появится крупнейший в России отель по системе "ультра все включено"

На главном отечественном курорте построят отель емкостью 2275 номеров, который будет работать по системе "ультра все включено". Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, он станет самым большим средством размещения такого формата для туристов в стране.

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"Масштабный инвестпроект в курортной сфере реализуется в микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района. На месте старого пансионата инвестор возводится четырехзвездочный гостиничный комплекс с медицинским центром. Предполагается, что первых гостей здесь примут уже в 2027 году", - написал глава города в своем Telegram-канале.

По его словам, это объект возводят более 150 специалистов. Вокруг отеля будет создан общественный парк площадью 2,4 гектара, современный морской пляж (он примет отдыхающим уже нынешним летом), построен комплекс бассейнов и мини-аквапарк, также будут предусмотрены пространства для занятий спортом.

В одном из корпусов новостройки разместится крупный медицинский центр. Сейчас на площадке специалисты возводят мощную систему инженерной защиты.

Отмечается, что этот формат индустрии гостеприимства с каждым годом набирает популярность в России. Объект размещения по системе "ультра все включено" будет работать под управлением крупного российского туроператора.