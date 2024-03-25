Усадьбы Юга России: отдыхаем на Кавминводах с пользой и со вкусом

Городские усадьбы, которые хранят память о гениях российской культуры — писателях, музыкантах, художниках. Знаменитые минеральные воды, которые можно попробовать в многочисленных бюветах. А ещё памятники, парки и гастрономические фишки. Минкультуры Ставрополья совместно с турфирмами края соединили эти компоненты хорошего отпуска и подготовили тур на три дня и две ночи «Усадьбы Юга России». Рассказываем, как повторить маршрут самостоятельно.

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С вершины горы

Раз речь о коротком отпуске, выбираем самолет. Билет из Москвы до Минеральных Вод и обратно обойдется от 12 900 рублей. Первый город нашего маршрута — Пятигорск. От аэропорта до него от 30 минут до часа пути на автобусе. Цена вопроса — от 55 до 251 рубля.

Перед долгой прогулкой советуем подкрепиться в одном из местных кафе, а на десерт обязательно попробовать пятигорское мороженое. Лакомство продается в магазинах города и в фирменных павильонах.

Прогулку по Пятигорску начинаем с подъема на канатной дороге на вершину горы Машук. В рамках тура «Усадьбы Юга России» экскурсоводы знакомят с историей курортов Кавминвод и освоением земель Северного Кавказа. Самостоятельным же путешественникам рекомендуем просто полюбоваться панорамой. Со смотровой площадки можно разглядеть озеро Провал, описанное в «12 стульях» Ильфа и Петрова, одну из крупнейших в Европе Радоновых лечебниц, памятники генералу Алексею Ермолову и поэту Михаилу Лермонтову, а также парк «Цветник».

После спуска стоит попробовать минеральную воду в главной питьевой галерее Пятигорска и направиться к гроту Дианы, где Лермонтов с друзьями за неделю до дуэли устроил бал. Экскурсоводы рассказывают: изначально искусственная пещера на склоне горы Горячей построена в честь первого восхождения на Эльбрус летом 1829 года.

Следующий пункт — описанная Лермонтовым в «Княжне Мери» ресторация, первый ресторан на Кавминводах. Завершаем день в Спасском соборе. Главный городской храм восстановили в начале 2000-х на месте дореволюционного.

По следам Лермонтова

Половина второго дня посвящена литературному наследию Пятигорска. Туристы посещают усадьбу Василия Чилаева, во флигеле которой прожил последние два месяца Лермонтов, и дом Петра Верзилина, где и произошла роковая ссора поэта с Николаем Мартыновым. Обязателен визит в государственный музей-заповедник Лермонтова, а также на место последней дуэли. На экскурсии можно узнать о пребывании на Кавминводах Пушкина, Льва и Алексея Толстых, Глинки, Чехова, Алябьева, Белинского, Маяковского, Есенина и Ахматовой.

После обеда путь лежит в Ессентуки. Проще всего доехать на электричке — 20 минут, от 60 рублей. Мастхэв, конечно же, минеральная вода из источников № 4 и № 17 и самая большая в Европе питьевая галерея «Пятитысячник». Стоит прогуляться по Курортному парку и познакомиться с архитектурным наследием. Например, посетить церковь святого Николая Чудотворца, построенную в начале XIX века и сохранившуюся почти в неизменном виде. Сооружение небесно-голубого цвета в народе называют «итальянкой»: считается, что к ее возведению приложили руку архитекторы Кавминвод братья Бернардацци.

Еще одна достопримечательность Ессентуков — Верхние (Николаевские) ванны. Здание из желтого кирпича в стиле позднего русского классицизма с элементами барокко и русского ампира построили в 1898 году. Ванны названы в честь императора Николая II. Внутри — летние дворики, украшенные статуями античных героев и цветочными клумбами. В некоторых кабинах до сих пор сохранились ванны, выточенные из цельного куска мрамора.

Все виды искусств

Финальный день проводим в Кисловодске. «Ласточка» из Ессентуков довозит за 15 минут. Цена — от 69 рублей. В организованный тур входит экскурсия «Литературный Кисловодск», на которой гостей знакомят с историей пребывания в городе поэтов, писателей, общественных и политических деятелей XIX—XX веков и с историей развития курорта.

Самостоятельно же можно увидеть филармонию Кавминвод и Дачу Шаляпина, пройтись по Каскадной лестнице. Рекомендуем прогуляться по Курортному бульвару, украшениями которого являются Нарзанные ванны конца XIX века, городской центральный фонтан, Нарзанная питьевая галерея и памятник архитектуры «Колоннада». Знаковая точка маршрута — Мемориальный музей-усадьба Николая Ярошенко «Белая вилла». В экспозиции — коллекции живописи художников-передвижников Ивана Крамского, Ильи Репина, Виктора Васнецова и других.

После «Белой виллы» стоит отправиться в главный храм города — Свято-Никольский собор. Здание, которое мы видим сегодня, по архитектурному облику максимально приближено к оригинальному, возведенному к 1888 году и разрушенному в 1936 году. Высота современного храма — 54 м. К нему с территории усадьбы можно попасть через сад.

После прогулки можно побаловать себя фирменным кисловодским десертом. Туристам советуют попробовать знаменитые пончики в кафе «Снежинка» рядом с Курортным бульваром. Не бойтесь калорий: их легко «отработать» во время прогулки по Лечебному парку. Его коллекция насчитывает более 300 видов местных и экзотических деревьев и кустарников, а по территории пролегает около 100 км дорожек терренкура. Уникальны и здешние памятники природы — Красные, Серые и Синие камни, а также Долина роз, Храм воздуха и Зеркальный пруд.

Отдельный пункт самостоятельного маршрута — дегустация местных вин. Например, можно побывать на экскурсии по винзаводу с более чем вековой историей и музею виноделия при нем же. Речь идет о производстве в центре села Прасковея. Экскурсия платная, длится два часа и проводится по записи для групп от трех человек.

Визит на винзавод требует значительного отклонения от маршрута. Если не готовы в самом конце путешествия уезжать далеко от основных городов Кавминвод, по дороге в аэропорт можно посетить плантации в селе Прикумское. Там находится частная винодельня Виталия Батрака, который более 45 лет занимается изготовлением благородного напитка. Экскурсии и дегустации — по предварительной записи.