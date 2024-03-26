Из аэропорта Ставрополя начнут выполнять ежедневные рейсы в Турцию

Частота рейсов в города Турции в летнем расписании аэропорта Ставрополя будет увеличена. С 1 апреля полеты в Турцию из административного центра Ставропольского края планируется выполнять каждый день.

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«Рейсы в Турцию будут выполняться ежедневно. Добавились регулярные рейсы в Анталью, чего не было в прошлом сезоне. Плюс увеличились провозные емкости — если раньше были только чартерные рейсы Red Wings на суперджетах (100 человек), то сейчас будет также летать и „Победа“ (189 человек)», — сообщили ТАСС в администрации аэропорта.

Ранее рейсы в Стамбул из аэропорта Ставрополя выполнялись два раза в неделю. Также осуществлялись полеты в Анталью, но рейсы были чартерными.

В телеграм-канале аэропорта уточняется, что сезон весенне-летней аэронавигации стартует 31 марта. Внутренние рейсы включают в себя такие направления, как Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург, Москва.