Опасность схода лавин возникла на юге Кузбасса
Любителей активного отдыха предупредили о том, что сейчас в кузбасских горах крайне опасно: высок риск схода лавины.
В окрестностях Междуреченска наблюдается повышенная опасность схода лавин, о чем сообщили в администрации муниципалитета.
– Следуйте указаниям и предупреждающим знакам о лавинной опасности, не рискуйте своей жизнью и жизнями окружающих. Избегайте катания в зонах, где есть риск схода снежной массы, даже если вам кажется, что это безопасно, – сказали в ведомстве.
Отдыхающим указали, что лавины зачастую возникают совершенно внезапно.
Напомним, не так давно в Камчатском крае лавина обрушилась на 11 туристов. Из них двое пропали без вести. Позже были найдены их тела.