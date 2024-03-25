Опасность схода лавин возникла на юге Кузбасса

Любителей активного отдыха предупредили о том, что сейчас в кузбасских горах крайне опасно: высок риск схода лавины.

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В окрестностях Междуреченска наблюдается повышенная опасность схода лавин, о чем сообщили в администрации муниципалитета.

– Следуйте указаниям и предупреждающим знакам о лавинной опасности, не рискуйте своей жизнью и жизнями окружающих. Избегайте катания в зонах, где есть риск схода снежной массы, даже если вам кажется, что это безопасно, – сказали в ведомстве.

Отдыхающим указали, что лавины зачастую возникают совершенно внезапно.

Напомним, не так давно в Камчатском крае лавина обрушилась на 11 туристов. Из них двое пропали без вести. Позже были найдены их тела.