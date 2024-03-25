На Северном Кавказе стартовал ознакомительный тур для туроператоров из Белоруссии

Ознакомительный тур для представителе туристической индустрии из Республики Беларусь стартовал на Северном Кавказе. Туроператоры уже посетили Кавминводы и в ближайшее время поедут на Эльбрус.

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«Встретились с нашими коллегами на Кавказских Минеральных Водах: посмотрели самые интересные объекты и обменялись опытом в развитии санаторно-курортного отдыха. Дальше по плану — легендарный курорт „Эльбрус“. Гости высоко отметили развитость туристической инфраструктуры Кавминвод, сервис гостиниц и санаториев. Самые тёплые слова — в адрес жителей Северного Кавказа и их гостеприимства», — сообщается в телеграм-канале института развития «Кавказ.РФ».

Представители туристических компаний из Белоруссии в рамках тура посетят курортную зону Кавминвод, цитадель Нарын-Кала в Дербенте, курорт «Эльбрус», горный приют Leaprus, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, Владикавказ, Грозный. Кроме того, иностранные гости проведут встречи с местными коллегами-туроператорами.

«Год назад мы уже делали подобный тур для иранских туроператоров и получили много теплой обратной связи, а также сформированные пакетные туры. Совсем недавно, 18 марта, в Россию прилетели первые группы туристов из Ирана по безвизовому режиму», — уточнили в компании.

Отмечается, что поездка организована при поддержке туроператора «Северно-Кавказский горный клуб».