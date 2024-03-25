Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в краевом МЧС.

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Уточняется, что высокая пожароопасность четвертого уровня ожидается в течение суток 25 марта в северо-западных районах. Спасатели предупредили жителей и гостей о необходимости соблюдать меры безопасности.

Так, в лесу нельзя разводить открытый огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костры необходимо разводить на открытых площадках, а по истечении необходимости — заливать водой или засыпать землей. О замеченных возгораниях нужно сразу сообщать в спецслужбы.

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