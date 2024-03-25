в Хабаровском крае гостиницы могут подтвердить свою "звездность" за счет государства

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" отельерам региона будет предоставлена бесплатная услуга по классификации. Фото: admgalich.ru Бесплатная классификация и подтверждение категории «звездности» для гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения региона (КСР) будет доступна благодаря федеральной поддержке в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в министерстве туризма края. На эти цели в текущем году будет выделено 875 тысяч рублей. Заявки от предпринимателей начнут принимать в Центре оказания услуг «Мой бизнес» с 27 марта.

© РИА НОВОСТИ

– Принимать гостей имеют право только те КСР, у которых есть свидетельство о присвоении определенной категории или, проще говоря, – «звезд». Это помогает упорядочить ведение отельного бизнеса, а также обеспечить надлежащий уровень сервиса для гостей. В 2021 – 2022 годах при поддержке государства сертификацию прошли более 50 гостиниц края, в 2023 году услуга не оказывалась. В 2024-м при содействии коллег из регионального министерства экономического развития нам удалось вновь запустить механизм господдержки, который очень востребован у предпринимателей. Это особенно актуально в связи с тем, что свидетельство о классификации действует в течение трех лет. После этого необходимо подтвердить имеющуюся категорию или повысить «звездность», – подчеркнула министр туризма края Екатерина Пунтус.

Получатель услуг должен соответствовать следующим основным требованиям: быть зарегистрированным в Хабаровском крае и включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Оплата, составляющая примерно 50 тысяч рублей, перечисляется Центром обслуживания участников «Мой Бизнес» (ЦОУ «Мой Бизнес») непосредственно исполнителю услуг – сертификационной организации, работающей на территории региона. Заявку на проведение классификации можно подать удаленно, а для получения дополнительной информации можно связаться по телефону +7(800)555-39-09.

– Всего существует 6 категорий – от пятизвездочных до гостиниц без звезд. Свидетельство о классификации отеля гарантирует получение того уровня сервиса и услуг, который соответствует заявленному. Очень важно, чтобы представители индустрии гостеприимства поддерживали этот качественный уровень. Ведь от этого зависит общее впечатление туриста от путешествия по нашему региону, – подчеркнула Екатерина Пунтус.

На сегодняшний день в регионе классифицированы и внесены в специальный реестр более 130 отелей, гостиниц и хостелов.