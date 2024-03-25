Скачок цен на авиабилеты в России оказался рекордным за последние 16 лет

Как следует из последних данных Росстата, стоимость перелетов в экономклассе по России за январь-февраль подорожала на 34 - 42%.

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К февралю цены на авиабилеты поднялись на 42% - до 7,2 тыс. рублей в расчете на 1 тыс. км полета. Это выше, чем расценки в пик авиационного сезона летом 2022 года, когда 1 тыс. к полета стоила 6,6 тыс. рублей.

Рост средних цен на перелеты в феврале оказался рекордным как минимум с 2008 года, сообщает РБК. Во втором месяце года цены (по сравнению с январем) подскочили на 12,7%. В феврале 2023-го авиабилеты подорожали к январю того же года на 6,2%, в 2022-м — на 2,5%, в 2021-м — на 7,6%. До этого они и вовсе росли всего в пределах 1–2%.

Ранее мы рассказывали о стоимости билетов на новый рейс из Омска в Баку (он начнет выполняться со 2 апреля) и стыковочный в Калининград (его запускают 3 апреля).