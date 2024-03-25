Опубликовано расписание перевозок на «пумах» между Благовещенском и Хэйхэ

Амурский минтранс обнародовал специальное расписание, по которому в период межсезонья между Благовещенском и Хэйхэ будут курсировать «пумы». Жителей области просят воздержаться от поездок в КНР без крайней необходимости.

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Пассажирский порт «Амурассо» подготовил к весеннему межсезонью для пассажирских перевозок два транспортных средства на воздушной подушке: «Марс-24» и «Пума-08».

Для удобства туристов компания разработала расписание рейсов. В день будет выполняться четыре рейса: из Благовещенска в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в обратном направлении в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 по амурскому времени.

Ориентировочное время прекращения движения по понтонному мосту – конец марта. На 27 марта запланирован координационный совет по пунктам пропуска в Амурской области, на котором определят предварительные сроки завершения работы понтонного моста.

Просим нас услышать! Приамурье готовится к ледоходу, красивый период, но сложный для пассажирских перевозок между двумя пограничными городами - Благовещенском и Хэйхэ. Есть риски из-за гидрологической ситуации остановки движения на реке, а также есть ограничения по вместимости транспорта, осуществляющего перевозки. Если активный ледоход станет угрозой для жизни пассажиров, будет введено ограничение на пассажирские перевозки по реке, - сказал министр транспорта Амурской области Александр Зеленин.

Туристические агентства власти попросили обращать внимание туристов на период речного межсезонья и предлагать перенести поездки с апреля на май, когда начнётся летняя навигация и пойдут теплоходы.