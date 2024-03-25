Отдых на российских курортах подорожает на 20%

Провести отпуск на российских курортах станет дороже на 5-20%. В большей степени рост коснется Краснодарского края. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

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«В целом по России рост цен на туры по разным направлениям на лето — от 10% и выше. Предпосылок к снижению стоимости сейчас нет. Средний рост цен на туры в Краснодарский край — от 5—20% в зависимости от объекта», — объяснила Оксана Булах.

Она не исключила, что стоимость путевок продолжит расти с приближением летнего сезона.

«Чем раньше туристы планируют поездку на море, тем больше возможностей забронировать отель по привлекательной цене. Многие объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, и с приближением высокого сезона цены будут расти», — предупредила эксперт.

По ее словам, можно сэкономить, если озаботиться покупкой тура в ближайшее время.

«По ряду отелей на Черном море еще действуют акции раннего бронирования на лето. В этом году мы наблюдаем рост числа желающих по этой опции Краснодарскому краю. Уже к апрелю загрузка в популярных отелях на высокий сезон может достигнуть 60-70%», — подчеркнула Булах.

Ряд курортов сохранил доступные цены. Это касается не только российских направлений, но и ближнего зарубежья, которые принимают туристов по паспорту РФ.

С зарубежными направлениями ситуация обстоит иначе. Как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отдых в Арабских Эмиратах и на Шри-Ланке станет дешевле на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом Турция и Египет снижать цены не собираются. Уже сейчас за отдых в этих странах придется заплатить от 150 тысяч рублей за неделю.