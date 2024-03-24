В Ростове создан плавучий причал для судов на подводных крыльях

Специалисты ростовского конструкторского бюро «Стапель» разработали проект причала для обслуживания туристических судов на подводных крыльях. Об этом ИА «ДОН 24» сообщил представитель организации.

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«Плавучий причал предназначен для швартовки пассажирских судов, включая суда на подводных крыльях типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Планируется, что он будет эксплуатироваться в портах Ростова-на-Дону, Азова и на других участках с морским режимом судоходства», – сказал наш собеседник.

На причале предусмотрены три посадочные зоны с каждого борта. Его длина превышает 30 м, он способен принять до 120 человек. Для схода пассажиров на берег предусмотрены восемь трапов.

Ранее сообщалось, что суда типа «Валдай» и «Метеор» выйдут на маршруты с началом навигационного сезона 2024 года. Они будут совершать регулярные и туристическо-экскурсионные рейсы Азов – Ростов – Волгодонск – Волгоград, Ростов – Азов – Таганрог – Ейск – Анапа и Ростов – Таганрог – Керчь – Ялта.