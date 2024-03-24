В Центральном Сочи к лету намерены подготовить 19 пляжных территорий

В Центральном районе Сочи к летнему курортному сезону после благоустройства откроют 19 пляжных территорий, сообщили в администрации города.

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"Всего в Центральном районе Сочи в летнем курортном сезоне для отдыха наших жителей и гостей будет подготовлено 19 пляжных территорий. В их развитие по проектам благоустройства, которые представили пользователи пляжей, привлечено более 400 млн рублей", - привели в сообщении слова мэра Алексея Копайгородского.

В администрации отметили, что к курортному сезону откроется обновленный самый протяженный в центре города пляж "Ривьера", он объединит в одну благоустроенную территорию три пляжа общей площадью в 5 га - от автомобильного Ривьерского моста до побережья моря.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных курортов России. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярны горнолыжные курорты. Курорты Сочи приняли 7,6 млн отдыхающих за 2023 год.