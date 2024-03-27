Поезд между Ижевском и Нижнем Новгородом будет ежедневно курсировать с 28 марта, сообщается в Telegram-канале ГЖД.

Фирменный поезд № 51/52 будет каждый день ездить между городами до 7 декабря.

Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 22:02, а прибытие в Ижевск — на 13:15 следующего дня. Обратно состав тронется в 17:14 и прибудет в столицу ПФО на следующий день в 06:42.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что литературный поезд «По следам писателей» пустят из Нижнего Новгорода в Арзамас.