В каких случаях гостиницы обязаны вернуть деньги за забронированный номер

Деньги можно вернуть до заезда в номер, за исключением перенесенных гостиницей затрат, например, заранее заказанное специальное питание или другие расходы, которые отель должен подтвердить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области.

«Потребитель имеет право в любое время отказаться от забронированного номера. Причиной может стать как нежелание совершать поездку, так и перенос отпуска (Пункт 30. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ)», - пояснил министр.

В таких случаях необходимо отправить заявление в отель. Если же гостиница нарушает ваши права, турист имеет право обратиться в Роспотребнадзор.

В связи с трагедией в «Крокус Сити холле», министерство экономики России рекомендует обойтись без штрафов при рассмотрении заявлений от туристов, забронировавшие номера в отелях Москвы и Московской области. Напомним, в пятницу, 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» в Москве.