Сочинские здравницы готовы принять на реабилитацию пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall и их семьи. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

«В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», – написал Алексей Копайгородский.

Он отметил, что в Сочи, как и по всей России, приспущены государственные флаги на зданиях и улицах. По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отменены все развлекательные и массовые мероприятия.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным СК, в результате атаки погибли 133 человека. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.