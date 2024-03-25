Открылся прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!»

Пятый юбилейный онлайн-конкурс «Покажи Москву!» традиционно объединит лучшие авторские маршруты по столице. В конкурсе могут принять участие все желающие, предложив свой маршрут по любимому городу по 13 мая включительно на портале RUSSPASS.Бизнес.

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Участникам предлагается на выбор пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть пешеходным или велосипедным, по мотивам художественных произведений или по киноместам города, проходящим через центр столицы или ее отдаленные районы, на метро или трамвае – любым. Главное – его уникальность и качественная проработка сценария прогулки.

Каждый желающий может предложить свой авторский маршрут, заполнив простую онлайн-форму заявки на портале RUSSPASS.Бизнес. Предварительная регистрация не потребуется, в анкете нужно указать свои возраст, контакты и рассказать подробнее о маршруте: по какому району он будет проходить, его подробное описание и продолжительность.

Участники онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин» выберут 12 победителей из каждого округа Москвы, а экспертное жюри определит еще 5 самых креативных маршрутов. В состав жюри войдут представители профильных ведомств и отраслевых ассоциаций, эксперты индустрии туризма и журналистики путешествий, лауреаты прошлых лет. Итоги конкурса будут подведены в конце июля.

Победители конкурса получат диплом от Комитета по туризму города Москвы и проекта «Активный гражданин», подарки от Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, АНО «Мой район», ВДНХ, Музыкального театра «Геликон-опера», Московской Канатной дороги, Музея AZ, отеля «Innova Hotel», Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Мемориальный музей космонавтики», смотровой площадки ПАНОРАМА360 и Центрального детского магазина. Также все лучшие маршруты будут размещены с указанием авторства на туристическом сервисе RUSSPASS.

В конкурсе могут выиграть москвичи самых разных профессий. Кроме того, для участников конкурса нет ограничений по возрасту. Самому юному победителю, чей маршрут признали одним из лучших в прошлом году, было 11 лет. Автор Евгений Кушнарев представил прогулку по району Зюзино, которая включила посещение Медового пруда и старинного храм Бориса и Глеба.

Впервые конкурс прошел в 2020 году. С тех пор было собрано более 1100 уникальных идей из всех 12 московских округов. Конкурс повышает интерес горожан к профессии экскурсовода, а также способствует развитию межрайонного туризма, формирует новые туристические маршруты.