С первого апреля фирменный поезд Тамбов - Москва начнет курсировать ежедневно

Фирменный поезд дальнего следования №31/32 сообщением Тамбов - Москва - Тамбов сохранит ежедневное обращение. С 1 апреля и до середины декабря он будет ежедневно отправляться в 21.20 из Тамбова и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал в 6.28 утра. Из столицы поезд отправляется в 22 часа и прибывает в Тамбов в половину восьмого утра.

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Возобновление работы фирменного поезда – один из самых частых вопросов, с которым жители обращались к Главе региона Максиму Егорову в социальных сетях. Это удобный и востребованный маршрут, который отменили в период пандемии, а потом частично восстановили. Жители региона просили, чтобы из Тамбова в Москву снова начал ходить фирменный поезд. Власти Тамбовской области приложили все усилия, чтобы сохранить маршрут.

В июне прошлого года Максим Егоров провел рабочую встречу с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым, на которой обсудил возможности развития железнодорожных пассажирских перевозок. В итоге принято решение возобновить работу поезда с 19 сентября.

Состав будет курсировать до середины декабря этого года, пока не будет составлен новый график поездов дальнего следования на 2025 год. Дальнейшее сохранение ежедневного следования будет зависеть от востребованности поезда пассажирами.

- Этот поезд востребован. Проделана большая работа с РЖД. Благодарю компанию за содействие. Делаем все для повышения транспортной доступности нашего региона, чтобы наши жители и гости могли добраться по удобному маршруту в столицу и другие города России, - отмечает Максим Егоров.

Железные дороги имеют стратегическое значение для развития нашего региона. Правительство области, компания «Российские железные дороги» и Юго-Восточная железная дорога совместно реализуют важные проекты по модернизации объектов пассажирской железнодорожной инфраструктуры и улучшению транспортной доступности Тамбовской области для ее жителей и гостей.

В прошлом году Тамбовская область стала участником масштабного межрегионального проекта «Соединяя Черноземье». Продолжает совершенствоваться работа «городских» поездов на участке Тамбов – Котовск, благодаря которым жители с удобством могут добраться до места учебы или работы. В перспективе намечена организация новых остановок на пути следования «городского поезда» на территории тамбовской агломерации.