В России усилили меры безопасности на вокзалах и аэропортах. Что это означает?

С усилением досмотров в аэропортах, увеличилось и среднее время прохождения пассажиром паспортного контроля. Чтобы не опоздать на рейс, компании советуют приезжать на регистрацию заранее.

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" по всей России были отменены развлекательные мероприятия. А также усилены меры безопасности в общественных местах, аэропортах и железнодорожных вокзалах. Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами. В отношении пассажиров введены дополнительные досмотры. Россиянам посоветовали учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании поездок и перелетов.

С усилением досмотров в аэропортах, увеличилось и среднее время прохождения пассажиром паспортного контроля. Чтобы не опоздать на рейс, в частности, компания "Аэрофлот" советует приезжать в аэропорт за три часа до времени вылета. Касается это и досмотров на авто- и железнодорожных вокзалах - здесь при оформлении также может потребоваться дополнительное время.

В качестве компенсации за возможные опоздания из-за новых мер безопасности, ряд перевозчиков ввели послабления при отказе от поездок и перелетов. Так клиенты авиакомпаний "Аэрофлот" и UTair до 25 марта могут сделать вынужденный возврат полной стоимости перевозки или обменять билет на другую дату, а "Ямал" продлила этот срок до 30 марта. Подобные меры ввел и РЖД - пассажиры могут оформить возврат, в том числе купленных по невозвратному тарифу билетов, без удержания дополнительных сборов.