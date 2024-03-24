Инструкторов-проводников по экстремальным маршрутам аттестуют по более строгим правилам

Госдума и Совет Федерации приняли законопроект о новых правилах аттестации инструкторов-проводников, сообщает ИА DEITA.RU. Минэкономразвития разъяснило изменения, вступающие в силу этим летом.

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Главное условие — включение инструкторов в реестр, классификация маршрутов по сложности и обязательное оповещение МЧС о выходе группы. Переход на новые правила будет поэтапным. Спортивные федерации до 1 июля 2024 года включат в список аттестованных ранее инструкторов. Новые требования включают профессиональное обучение, включая курсы по оказанию первой помощи, стаж и отсутствие судимости.

Главное нововведение — строгий подход к аттестации, проводимой определенными организациями. Маршруты также будут классифицированы по сложности. Инструкторы должны аттестоваться по новым правилам к октябрю 2026 года.

Ожидается, что новый закон не вызовет коллапса и дефицита инструкторов-проводников. Специалисты, аттестованные федерациями, будут включены в реестр. Предполагается, что псевдоинструкторов на рынке станет меньше.

Эксперты отмечают, что устранен законодательный пробел, который обеспечит безопасность туристов. Новые правила позволят определить квалификацию инструкторов и обеспечить прозрачность этой информации для туристов.

Напомним, что осенью позапрошлого года на Камчатке погибло несколько туристов, которые шли за непрофессиональными гидами. Помимо этого, недавно на Камчатке группа туристов попала под лавину, под которой погибло два человека.