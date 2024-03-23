Туристические агрегаторы отменили платный отказ от брони в отелях Москвы и Подмосковья

Четыре крупных агрегатора России сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

Агрегаторы Ostrovok, Tutu, "Яндекс Путешествия" и МТС Travel приняли решение отменить платный отказ от брони в отелях Москвы и Подмосковья из-за теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

Для всех желающих отменить, перенести или узнать об условиях операций работает служба поддержки компаний. До этого сообщалось, что Московский зоопарк, городские музеи и рестораны Москвы направят выручку за выходные пострадавшим.

Банк "Тинькофф" заявил, что спишет всю задолженность и все кредиты для всех пострадавших, ВТБ — все задолженности по кредитам пострадавших, а в Сбере пообещали урегулировать кредиты.

Кроме того, СберЗдоровье и сервис "Понимаю" запустили круглосуточную горячую линию психологической поддержки всем желающим.