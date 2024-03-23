Как начать путешествовать всей семьёй?

Публикуем традиционный субботний дайджест подкастов студии "Да будет talk!". Для вашего удобства мы каждую неделю в выходной день публикуем подборку новых подкастов, доступных на нашем сайте. В этом выпуске мы поделимся с вами самыми интересными и полезными темами, которые обсуждались нашими журналистами на этой неделе. На это неделе вышел новый выпуск подкаста об осознанном туризме и психологии путешествий "Конюх Фёдоров". Он был посвящён семейным автопутешествиям. Куда бы ты ни ехал, ты берёшь с собой себя, - в этом уверены герои подкаста. В гостях у ведущих Александры Михайловской и Анны Статвы предприниматели, семейная пара, родители двоих детей 4 и 8 лет - Ольга Звездина и Андрей Головачёв. Поездка в город Миасс Челябинской области в поисках родственников Ольги положила начало большим путешествиям семьи. За пять лет пара объездила на машине 25 регионов России и посетила шесть стран. Из подкаста узнаете, на какой карте омичи первыми установили отметку своего города. Слушайте Семейные путешествия на Яндекс Музыке Жалуетесь на снижение памяти, скорости мышления и концентрации внимания? Успокойтесь, это одни из самых частых проявлений постковидного синдрома, так утверждают эксперты. Действительно, многие, столкнувшиеся с COVID-19 лично, чаще всего говорят, что после него стали забывать элементарные вещи. В новом выпуске подкаста Лейлы Дмитриченко "ХЗ" тренер по развитию памяти Анастасия Селифонова расскажет, можно ли восстановить память после коронавирусной инфекции? Слушайте Восстановление памяти после ковида на Яндекс Музыке