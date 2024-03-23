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Как начать путешествовать всей семьёй?

Публикуем традиционный субботний дайджест подкастов студии "Да будет talk!". Для вашего удобства мы каждую неделю в выходной день публикуем подборку новых подкастов, доступных на нашем сайте. В этом выпуске мы поделимся с вами самыми интересными и полезными темами, которые обсуждались нашими журналистами на этой неделе. На это неделе вышел новый выпуск подкаста об осознанном туризме и психологии путешествий "Конюх Фёдоров". Он был посвящён семейным автопутешествиям. Куда бы ты ни ехал, ты берёшь с собой себя, - в этом уверены герои подкаста. В гостях у ведущих Александры Михайловской и Анны Статвы предприниматели, семейная пара, родители двоих детей 4 и 8 лет - Ольга Звездина и Андрей Головачёв. Поездка в город Миасс Челябинской области в поисках родственников Ольги положила начало большим путешествиям семьи. За пять лет пара объездила на машине 25 регионов России и посетила шесть стран. Из подкаста узнаете, на какой карте омичи первыми установили отметку своего города. Слушайте Семейные путешествия на Яндекс Музыке Жалуетесь на снижение памяти, скорости мышления и концентрации внимания? Успокойтесь, это одни из самых частых проявлений постковидного синдрома, так утверждают эксперты. Действительно, многие, столкнувшиеся с COVID-19 лично, чаще всего говорят, что после него стали забывать элементарные вещи. В новом выпуске подкаста Лейлы Дмитриченко "ХЗ" тренер по развитию памяти Анастасия Селифонова расскажет, можно ли восстановить память после коронавирусной инфекции? Слушайте Восстановление памяти после ковида на Яндекс Музыке

Как начать путешествовать всей семьёй?
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