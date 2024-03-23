После трагедии в «Крокусе» туристы могут сдать билеты на самолеты и поезда без потерь

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ряд авиакомпаний и ж/д перевозчиков приняли решение пойти навстречу туристам, которые на фоне произошедшего решили отменить ранее запланированные поездки.

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«Аэрофлот» сообщил о возможности бесплатного переоформления авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты с сохранением маршрута или возврата полной стоимости перевозки. Этим могут воспользоваться пассажиры рейсов, вылетающих в период с 20:00 22 марта по 25 марта включительно.

Лоукостер «Победа» готов вернуть полную стоимость перевозки вылетающим в Москву и отправляющимся из столицы. Эта мера актуальна для рейсов с 22:00 пятницы и по понедельник включительно. Пассажиры Utair могут сделать вынужденный возврат или обменять билет из/в Москву на другую дату.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» первоначально намеревалась дать бесплатный возврат только на рейсы в Москву начиная с 20:00 22 марта. Однако позже включила эту возможность и для рейсов из столицы. Кроме того, перевозчик дает возможность обменять билеты на аналогичный перелет по 27 марта включительно. Туристам, которые брали перелеты со стыковкой в Москве, также предлагают обмен с альтернативами пересадки

РЖД объявили, что все пассажиры, желающие отказаться от поездок, могут оформить возврат билетов без удержания дополнительных сборов. Мера распространяется в том числе и на невозвратные тарифы. Обратиться за возвратом можно до 26 марта включительно. Аналогичные правила действуют и на все поезда от «Гранд Сервис Экспресса».

Ранее TourDom.ru писал, что туристам сообщили об отмене массовых мероприятий в столице.