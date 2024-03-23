Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний обеспечиваются по расписанию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время служба авиационной безопасности аэропорта Внуково совместно с правоохранительными органами в усиленном режиме проводят досмотровые мероприятия при входе и выходе в\из аэровокзального комплекса. Также повышен уровень контроля входных групп и периметра аэровокзального комплекса. В терминале А круглосуточно патрулируют сотрудники САБ и ЛОВД в аэропорту Внуково.

Кроме того, меры безопасности усилены на паркингах и привокзальной площади. В пресс-службе подчеркнули, что связи с усилением мер безопасности прохождение предполетных формальностей может занять дополнительное время, поэтому в аэропорт следует прибывать заранее.

Для ускорения входного досмотра перед проходом через рамку стационарного металлоискателя необходимо выложить из карманов все металлические предметы, ключи, мобильный телефон и другие электронные приборы и разместить их в специальном контейнере. Также необходимо расстегнуть верхнюю одежду и снять головной убор. Повышенные меры безопасности направлены на защиту жизни и здоровья пассажиров и посетителей аэропорта.