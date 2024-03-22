Чак-чак стал самым популярным блюдом среди путешественников

Татарский чак-чак признан самым популярным сладким блюдом среди путешественников, утверждает сервис tutu. В опросе, в котором приняли участие три тысячи человек, 15% респондентов отдали предпочтение этому десерту в медовом сиропе.

На втором месте в рейтинге оказались тульские пряники, за которые проголосовали 8,87% опрошенных. Третье место заняли конфеты московских кондитерских фабрик с результатом 6,9%.

В четвертой позиции расположился калининградский марципан (6,87%), а на пятом месте оказались чурчхеле и рахат-лукум из Краснодарского края, набравшие 6,6%.

Также в топ-10 вошли сибирское варенье из шишек (6,57%), коломенская пастила (6,17%), конфеты из Санкт-Петербурга (6,13%), алтайское варенье из кедровых шишек и кедровая халва (4,63%) и фрукты в шоколаде из Самары (4,6%).

Чак-чак представляет собой десерт из жареного теста в медовом сиропе. По легенде, это блюдо было придумано женой пастуха для свадьбы сына хана Волжской Булгарии. Оно должно было удивить гостей и быть удобным для перекуса, что позволило его есть, не слезая с лошади.