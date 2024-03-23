Кабмин принял постановление о заселении в отели при помощи "Госуслуг"

Российское правительство приняло постановление согласно которому заселение в отели будет возможно с помощью биометрии. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

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«Регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, медицинской организации, на туристской базе или ином подобном учреждении <…> производится <…> на основании документов, удостоверяющих личность, либо сведений о документе, удостоверяющем личность», — следует из документа.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что у россиян появится возможность заселяться в гостиницы без предъявления документов, по биометрии. Отмечается, что сервис позволит упростить процедуру заселения, а также сделать ее быстрее и комфортнее для клиентов.

Согласно постановлению, заселиться по биометрии можно будет в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. В аппарате вице-премьера отметили, что сейчас ведется работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса.