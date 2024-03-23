Туризм под стук колес: как провести отпуск в поезде

Отель на колесах отправляется в путь по туристическим маршрутам регулярно: «Карельская сага», «Жемчужина Кавказа», «Сибирь в апреле», «Сказы Поволжья» и другие ж/д туры с не менее поэтичными названиями. В пути остановки и интересные экскурсии, а в вагоне — максимальный комфорт. В таком формате россияне путешествуют по стальным магистралям уже пять лет, но цены на круизные поезда кусаются. Ситуацию поможет исправить законопроект, закрепляющий понятие железнодорожного туризма, который парламентарии могут рассмотреть уже этой весной. Журнал «Российская Федерация сегодня» узнал подробности.

Хорошая была традиция

Туристический поезд — это не отечественное ноу-хау XXI века, а хорошо забытое старое. Еще в шестидесятые годы прошлого века Центральный совет по туризму и экскурсиям совместно с Министерством путей сообщения СССР запустил пять первых туристско-экскурсионных поездов, а к середине восьмидесятых действовали уже больше полутора тысяч рейсов, которыми ежегодно путешествовали около 650 тысяч человек.

Отдельной популярностью пользовались советские поезда здоровья, на которых жителей промышленных городов на выходные отвозили на природу. Это позволяло сделать отдых трудящихся интересным и содержательным, но главное — не нужно было беспокоиться о билетах, все заботы брала на себя туристическая организация. А еще существовали кольцевые маршруты, то есть к путешествию можно было присоединиться на любой станции, проехать все точки и спокойно вернуться домой. На турпоездах катались миллионы советских людей, маршруты были проложены во все союзные республики. В Москве даже существовала Дирекция международных и туристских перевозок.

Почти двадцать лет назад железнодорожники стали возрождать традицию, запустив первый регулярный туристический поезд «Ясная Поляна» — из Москвы на родину Льва Толстого под Тулой. Какое-то время «дочка» РЖД — компания «РЖД Тур» — занималась организацией чартерных перевозок, а с 2011 года вышла на массовый туристический рынок.

В 2019 году из карельского города Сортавала в горный парк Рускеала отправился «Рускеальский экспресс», визитная карточка российского железнодорожного туризма, получивший премию Правительства. В его составе — вагоны с удобными креслами, вагон-ресторан и бар, фотокупе и детская зона. График ретро-состава состыкован с другими поездами. Но цены… Трехдневный люкс-тур по карельским просторам стоит 92 тысячи рублей, стандартное обслуживание — от 18 тысяч. Совсем экономвариант — скататься на пару дней за девять тысяч рублей.

Больше маршрутов — ниже цена

Железнодорожный туризм развивается как отдельный вид отдыха и путешествий, а значит, пора привести формальное в соответствие с фактическим. Так еще год назад решили парламентарии и внесли в Госдуму законопроект о железнодорожном туризме, вводящий в правовое поле само это понятие и закрепляющий ряд положений о специальных поездах и маршрутах. Под документом подписались члены думских комитетов по туризму, по транспорту, по экологии, по охране здоровья, а также сенаторы Вячеслав Тимченко и Александр Брыксин. Но проект вернули на доработку и повторно внесли в начале февраля 2024 года.

В новой редакции законопроекта появилось определение «туристские железнодорожные перевозки», которое понимается как перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту, в том числе в составе туристского продукта, а правила таких перевозок должен утверждать Росжелдор.

Железнодорожный туризм, согласно законопроекту, — это «туризм, осуществляемый с применением туристских поездов для перемещения туристов и экскурсантов по туристскому железнодорожному маршруту», а туристский поезд — это пассажирский поезд, перевозка в котором предусматривает промежуточные остановки для временной высадки туристов и экскурсантов. В прежней редакции законопроекта этот термин входил в более широкое понятие «железнодорожный туристский поезд».

Туристский железнодорожный маршрут определяется как маршрут следования туристского поезда, предусматривающий остановки для осмотра достопримечательностей, объектов историко-культурного наследия, уникальных промышленных и инфраструктурных объектов.

Документ разделяет железнодорожные туристские и регулярные пассажирские перевозки, предписывает оператору установить порядок и условия поездок в туристских поездах. Причем речь не только о перемещении пассажира по маршруту — тут и разнообразное питание, просветительские и познавательные мероприятия в поездке, экскурсионное обслуживание во время стоянок поезда, рассказал «РФ сегодня» зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов:

«Проект разработан с учетом исторического опыта организации в СССР туристско-экскурсионных поездов и учитывает зарубежный опыт таких путешествий».

Принятие закона позволит расширить перечень туристических маршрутов и сделать обслуживание еще более комфортным. А если среди поездов возникнет конкуренция, можно рассчитывать и на снижение тарифов, предположил Сергей Кривоносов. Парламентарии, по его словам, будут следить за реализацией инициативы, «поскольку, как и все, заинтересованы в дальнейшем развитии внутреннего туризма».

Люкс или плацкарт — вот в чем вопрос

Законопроект в первом чтении могут рассмотреть в весеннюю парламентскую сессию. В примерную программу Госдумы он включен на апрель 2024 года, следует из электронной базы палаты. В РЖД попросили депутатов ускориться. К этому во время «правительственного часа» 13 марта призвал глава компании Олег Белозеров:

«Мы из действующего железнодорожного законодательства практически все выбрали. У нас есть особенности дальнего следования. В качестве примера: это пассажир едет из точки А в точку Б, а при туризме нужно вернуться в ту же точку, откуда ты уехал».

По словам Белозерова, все это требует специального законодательного урегулирования, как и правила поведения проводников, места остановки поездов и особенности их обслуживания.

В прошлом году Российские железные дороги перевезли 940 тысяч человек.

«Но хотели бы, и мы абсолютно уверены, что, если будет принято такое законодательство до 2030 года, мы планируем выйти на цифру в три миллиона», — сказал гендиректор РЖД.

В Госдуме ожидают заключение Правительства на законопроект о железнодорожном туризме, но всех проблем перевозчика это не решит, сказала «РФ сегодня» зампред Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. РЖД, по ее словам, сегодня отходит от миссии самого дешевого и массового перевозчика, хотя многим пассажирам не нужны суперкомфортные условия в вагонах. «Обслуживание люкс-класса — привилегия относительно небольшого числа пассажиров, а большинству достаточно проезда и в плацкартном вагоне, но по приемлемой цене», — считает депутат.

Еще одно важное направление, по которому перевозчик уже идет, — развитие высокоскоростного движения. Это позволит организовывать поездки выходного дня на более далекие расстояния, чем сейчас, сказала Наталья Костенко.

«И, конечно, нужно больше внимания уделять продаже групповых туров, которые сейчас у РЖД не в приоритете, — добавила депутат. — Организация таких поездок позволит планировать работу компании, что в условиях сокращения возможностей зарубежного отдыха для россиян позволит им выбирать маршруты внутри страны».

Чем привлечет уникальный вагон

Туроператорам железнодорожный туризм всегда был интересен — его выгодно развивать, он всесезонный и безопасный, считают представители индустрии. Но развивать его сложно, потому что необходимо взаимодействовать с естественной монополией в лице РЖД и получать доступ к ее инфраструктуре, сказала «РФ сегодня» руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по железнодорожному транспорту Сусанна Старцева.

Если зафиксировать понятие железнодорожного туризма в законе, то к нему можно будет применить господдержку, это будет способствовать развитию инфраструктуры и сделает такие путешествия более доступными, считает представитель РСТ. Кроме того, это позволит формировать полноценные туристические поезда.

«Все железнодорожные туры очень востребованы туристами, сдерживающими факторами являются только их высокая стоимость и дефицит пассажирских вагонов туристического типа, — объяснила Старцева. — Особенно чувствительна такая поездка для целой семьи или большой компании. Именно эти категории туристов чаще всего пользуются продолжительными железнодорожными маршрутами».

Поскольку туристический продукт основывается в том числе на вагоне, туроператор хочет в нем создать образ и атмосферу, уникальную специфику своего продукта, реализовать индивидуальный подход к туристу через своего проводника, а также сформировать индивидуальный, соответствующий именно ему график проезда. Сегодня эта работа осложняется дефицитом пассажирских вагонов, а также очень плотным графиком движения других поездов на железной дороге — пассажирских, грузовых, пригородных, добавила Старцева.

Неточности: приятные и не очень

По данным Правительства, внутренний туристический поток в России в 2023 году стал рекордным и составил больше 75 миллионов человек, рост на десять процентов к предыдущему году. Поездки на круизных поездах выросли еще больше — на 22 процента к 2022 году.

В интернете путешественники с удовольствием делятся впечатлениями от поездок по железной дороге. Отзывы можно почитать как на сайте оператора, так и на сторонних ресурсах. Положительных комментариев больше, но негативные, как водится, заметнее. Помимо высоких цен, люди отмечали неточное или неполное описание программы. Например, «питание по программе» означало, что есть придется за свой счет. Другая «неточность» оказалось более приятной: поезд в Карелию делает ночную остановку в Санкт-Петербурге, во время которой можно успеть посмотреть на развод Литейного моста. В программе этого не было, поэтому некоторые пассажиры проспали.

Кому-то не хватило аутентичности в вагонах. «Если компания позиционирует этот вагон как отель на колесах, хочется, чтобы это и правда был отель с приличным оформлением. Чтобы настроение начиналось, как только заходишь в поезд», — написала одна из пассажирок.

Не понравилось путешественникам и отсутствие в туристическом вагоне душа. Хорошо хоть, что вагон шел в составе обычного пассажирского поезда, в котором душ был. Но не осталось мест…

«Может представителям «РЖД тур» надо заранее договариваться с начальником поезда о том, что перед выходом в Сортавалу путешественникам нужен душ, и бронировать какое-то время для группы?» — задался вопросом пассажир.

Справедливости ради в других отзывах написано, что в вагонах были и душ, и еда, и полки оказались удобные, и даже сейф в купе имелся. Чем не отель на колесах?

Экскурсионная часть тура — на высоте, отметили комментаторы. Гиды ждут, разбивают туристов на группы по десять человек, грамотно организуют.

«Очень познавательно и ненапряжно, — описывала прогулку путешественница из Москвы. — Гуляли с 8:20 до 10, время пролетело незаметно. Было прохладно, все время двигались. Город в темноте, кругом гололедица. В конце привели в кафе, где можно было погреться и перекусить. В 10:40 гид собрал всех, и мы отправились на посадку в ретропоезд».

Планы на лето

На круизных поездах можно посетить 45 российских регионов, всего действуют 55 маршрутов, рассказала «РФ сегодня» первый замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова. Пассажиры могут купить только билет на поезд или выбрать комплексное туристическое обслуживание. Варианты путешествий — от туров выходного дня до больших круизных программ в формате «поезд-отель».

В начале 2024 года запустили два новых маршрута: «В Карелию на поезде Деда Мороза» и «К Северному сиянию на поезде Деда Мороза».

В конце апреля в первый рейс отправится турпоезд «Жигулевские выходные» по маршруту Москва — Сызрань — Тольятти — Самара — Москва. В каждом городе — насыщенная семейная программа, а в июне можно даже попасть на легендарный Грушинский фестиваль. В Тольятти будет время искупаться в Жигулевском море.

Накануне Дня Победы Москву, Воронеж и Липецк свяжет поезд «Две губернии», который позволит туристам побывать на родине российского военного флота, прогуляться вокруг замка принцессы Ольденбургской, выпить целебной воды на первом российском минеральном курорте, заглянуть в меловые пещеры.

Для поезда «Жемчужина Кавказа», который в компании называют флагманским, 2024 год станет четвертым сезоном. В мае он впервые возьмет старт из Тюмени по маршруту Тюмень — Екатеринбург — Черкесск — Владикавказ — Грозный — Махачкала — Дербент — Нальчик — Екатеринбург — Тюмень. Таким образом, поезд впервые прибудет в Карачаево-Черкесию. Это один из самых насыщенных маршрутов: Каспийское море, Эльбрус, Поляна Азау, мечеть «Гордость мусульман» в Шали, Нихалоевские водопады, крепость Нарын-Кала и другие объекты.