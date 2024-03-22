В Москве открылся новый отель Stella di Mosca

Пятизвездочный отель Stella di Mosca в центре Москвы должен был открыться еще давно, причем, видимо, под другим именем. Однако процесс растянулся на долгие 9 лет, и за это время бренд Bvlgari стал для России уже неактуален. Правда, о нем напоминает в гостинице если не все, то многое – включая мыло в уборной.

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Забронировать номер можно начиная с 29 марта. А накануне прошла презентация отеля, на которой, как пишет телеграм-канал «Антиглянец», были замечены и «серьезные мужчины, имена которых нельзя называть», и сливки светской тусовки. Блистали, например, исполнившая главную роль в последней по счету экранизации «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь, завидная невеста Маша Миногарова, продюсер Снежана Георгиева, звезда сериалов Сабина Ахмедова. Заметив Сабину в окружении других звезд, кто-то из гостей не выдержал: «Пятый сезон “Содержанок” снимают, что ли?»

А актер Андрей Фомин сделал своего рода резюме презентации: «Это уникальный вечер, когда гламур встретился с баблом».

Вел вечер Игорь Верник, он в красках и не без пафоса рассказал об отеле все, что только можно, – про ресторан, залы для спа и фитнеса, бассейн и прочие радости жизни. И показал самые интересные локации. Наиболее впечатляющей оказалась терраса, выходящая из президентского люкса.

Несложно предположить, что пожить в Stella di Mosca по карману далеко не каждому желающему. Мы посмотрели цены на майские праздники, самым дешевым оказался номер «Супериор Кинг». Сутки в нем обойдутся в 90 тыс. руб. на двоих, причем без питания, но с возможностью посетить спа. Тому, кто хочет номер с завтраком, придется доплатить еще 10 тыс. руб.

И это своего рода бюджетное размещение, гораздо больше в отеле номеров классов полулюкс и люкс. В них стоимость проживания начинается от 126 тыс. руб. за ночь. Что касается трехкомнатного 255-метрового президентского люкса – того самого номера, который больше всего впечатлил светскую тусовку, – то он уже распродан на ближайшие месяцы.

Подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» не без иронии отреагировали на уровень цен в новом отеле: «Ну, 90 тыс. за ночь. Можно, конечно, девушку разок этим удивить, а потом месяц на дошике».

Впрочем, на ночь с любимой в пятизвездочном отеле на майские праздники можно тратиться не так сильно. Например, сутки в Radisson Collection Hotel на Кутузовском проспекте обойдутся в 15 300 руб. на двоих, в гостинице «Националь» на Моховой – 16 000 руб., в отеле «Балчуг Кемпински Москва» – 24 000 руб., а в «Метрополе» в Театральном проезде – 36 000 руб. Во всех случаях питание не включено.