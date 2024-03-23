Эксперты назвали стоимость санаторно-курортного отдыха в 2024 году

Кавказские Минеральные Воды стали самыми популярными среди любителей санаторного отдыха весной 2024 года, выяснили аналитики. На втором месте – Краснодарский край. Куда еще можно отправиться, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья, и сколько это будет стоить – в нашем материале.

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Подлечиться на Кавказе

Санатории Кавказских Минеральных Вод стали наиболее популярными среди россиян этой весной: 67% путешественников, выбирающих направления для оздоровительного туризма, покупают путевку именно туда. Об этом рассказали РИА новости в национальном туроператоре "Алеан".

Десятидневный отдых в санаториях экономкласса там начинается от 110 тысяч рублей на двоих. В здравницах среднего сегмента – от 140 тысяч, а размещение в учреждениях уровня люкс – от 200 тысяч рублей.

Еще 15% туристов выбирают оздоровительные курорты Краснодарского края: там стоимость такого отдыха на 10 дней начинается в среднем от 47 тысяч рублей на двоих. В свою очередь, на третьем месте – санатории Белоруссии: за десять дней проживания в сегменте эконом нужно будет заплатить от 48 тысяч на двоих.

От Подмосковья до Алтая

Путешественникам из столицы, которые выбирают санаторно-оздоровительные курорты, в первую очередь стоит обратить внимание на Подмосковье и близлежащие регионы. Они отличаются разнообразными предложениями и достойной медицинской базой, рассказал Москве 24 медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Мы всегда рекомендуем в весенне-летний период обращать внимание на Подмосковье и близлежащие области. Предложение там активно развивается и обновляется, есть неплохой номерной фонд, который вполне соответствует резорт-отелю. К тому же это недалеко от дома. Санатории столичного региона также характеризуются достойной медицинской базой и имеют достаточно традиционные лечебные методы. Во многих из них есть минеральные воды и лечебные грязи.Михаил Данилов. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья

Цена за номер экономкласса в мае – июле – от 3 800 до 4 500 тысяч рублей за сутки на одного. В стоимость входит лечение и питание. Средний сегмент – от 7 до 10 тысяч рублей, отметил эксперт.

Пожилым старше 70 лет особенно рекомендуется обратить внимание на санатории в регионах проживания.

"Представителям старшего поколения в сезон лучше не ехать в Краснодарский край из-за влажного субтропического климата", – пояснил Данилов.

Говоря о южных регионах, он отметил, что стоимость проживания в санаториях Краснодарского края в мае еще относительно низкая. Можно найти номера экономсегмента в районе 4,5 тысячи рублей за сутки с лечением и питанием. Средний уровень – от 6 от 8 тысяч. Летом традиционно наблюдается взлет цен: проживание в экономе уже будет стоить от 6 тысяч, в среднем – от 7–13 тысяч рублей.

Крым будет немного дешевле. На южном берегу полуострова лучше всего лечить заболевания органов дыхания. В июле, в самый пик сезона, там можно найти номер экономсегмента в районе 5 тысяч рублей за сутки, а средний – от 7 до 11 тысяч.Михаил Данилов. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В свою очередь, проживание в санаториях Алтайского края, в частности в Белокурихе, в мае будет стоить от 5,5 до 7,5 тысячи рублей в сутки с питанием и лечением за экономкласс. Летом же – от 7,5 тысячи рублей.

При этом Данилов подчеркнул, что если уже сейчас купить путевку в санатории Краснодарского края или Кавказских Минеральных Вод на конец лета и осень, то сэкономить вряд ли получится.

"Этот год характеризуется высоким уровнем бронирования. В некоторых регионах уже сейчас раскуплены все места на октябрь. Поэтому выиграть в цене вряд ли получится", – сказал он.

Однако можно попробовать забронировать санаторный отдых на конец лета и осень в Подмосковье или Алтайском крае: там глубина бронирования, как правило, меньше, посоветовал эксперт.