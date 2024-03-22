Проживание в гостиницах России за год подорожало на 15–20%

Проживание в гостиницах России весной подорожало в среднем на 18,7%, следует из статистики IT-компании Travelline. Лидерами по росту цен в марте-апреле стали отели Москвы. Средняя стоимость ночи поднялась на 35% – с 5493 до 7413 руб. На 30% подорожало размещение в Дагестане – с 4479 до 5639 руб. С летом иначе. Самый заметный рост на май – сентябрь показали гостиницы Калужской области (42%), Адыгеи (41,6%), Камчатки (38,4%), Нижегородской и Хабаровской областей (33,2 и 32%). При этом в самом крупном курортном регионе, Краснодарском крае, этот показатель скромнее и составил весной 19,4%, а летом – 16,1%. В Крыму в марте-апреле цены почти не росли (3,3%), но на май – сентябрь подорожание составило 13,8%. В среднем по стране цены летом выросли не так заметно, как весной, – на 15%.

Как пояснила корреспонденту TourDom.ru коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах, которая показала этот слайд во время доклада на выставке MITT, московские отели подорожали весной, так как получили приток бронирований за счет оживления делового потока. А Дагестан оказался в топе, так как больше туристов стремится приехать именно весной, ведь летом гостиниц не хватает.

Вероятно, с этой же причиной связан и летний рывок цен в Адыгее и на Камчатке. Однако в кулуарах выставки один из экспертов допустил, что перекосы в тех или иных регионах могут быть связаны с особенностями выборки компании Travelline, с которой сотрудничают далеко не все отели.

Чтобы проверить это, редакция запросила статистику по росту цен в гостиницах России у других источников из этой сферы. Что касается весны, то в компании Bronevik предоставили похожие цифры. На заезды в марте-апреле средняя стоимость ночи в среднем по стране составила 5365 руб. Это на 17,8% больше, чем год назад. На лето рост более заметный – 20,4%. Средняя стоимость ночи увеличилась с 5608 до 6752 руб. При этом московские гостиницы летом, по данным Bronevik, подорожали только на 5,9%: с 5575,8 рублей в 2023 г, до 5903,7 в текущем. Гостиницы Дагестана подросли в цене на 13,1%.

В компании Bnovo сообщили, что, по их данным, весной максимальный рост цен произошел в отелях Татарстана – 40,8%. Следом идут Дагестан (33,5%) и Москва (32,7%). «Если говорим о периоде проживания май – сентябрь, то в топе по росту цены: Камчатский край (46,7%), Москва (32,4%), Петербург (28,5%) и Нижний Новгород (28,1%). Для сравнения у Краснодарского края: показатель роста цен составил 17,7% весной и 20,6% – летом.

В Ostrovok поделились данными по Москве. Весной средняя стоимости ночи выросла на 31% до 5500 руб. против 4200 годом ранее. При этом заметнее всего подорожали гостиницы московские 5* – на 51% – до 17 тыс. руб. У «трешек» и «четверок» этот показатель составляет 35–40%.

В Республике Дагестан, как сообщает Ostrovok, динамика умеренная. На март-апрель средняя стоимость забронированной ночи увеличилась на 7% и составила 3700 руб. (в 2023 году – 3450 руб.).

Если суммировать итоги этого мини-исследования, то версия о том, что разные источники дают разные данные по росту цен в отелях, подтвердилась. У одних компаний в базе больше дорогих гостиниц, у других – представлены разные сегменты, в том числе хостелы и недорогие апартаменты. Тем не менее общая тенденция налицо: в среднем по России ночь в гостинице за год подорожала на 15–20%.