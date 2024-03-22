Российский турист поставил рекорд по числу перелетов за сутки

Россиянин Дмитрий Баженов поставил рекорд по числу перелетов за сутки между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на сайте Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD.

Отмечается, что в свой день рождения, 1 марта, с 01:00 до 22:45 мужчина совершил восемь перелетов между этими городами: по четыре раза в каждом направлении. Он выбрал регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и каждый раз сидел на одном и том же месте — 1F в бизнес-классе.

Ранее другой россиянин установил два новых рекорда по отжиманиям и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Им стал студент из Удмуртии Руслан Фатахов.