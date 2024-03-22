Туристы бросились скупать заранее круизы по России

Туроператоры отмечают заметный рост продаж речных круизов на лето. Динамика раннего бронирования в этой сфере разрывает шаблоны, к которым туроператоры и туристы привыкли на других направлениях.

В операторе «ВодоходЪ» за период действия акции – с июля 2023-го – объемы продаж выросли на 35% к уровню прошлого года. В компании «Дельфин» видят двукратное увеличение бронирований за время с 1 января.

Одна из причин роста интереса к круизному продукту – ограниченность вариантов летнего отдыха. Но усилия для популяризации речных путешествий прикладывают и сами компании: создают интересные экскурсионные и развлекательные программы, вкладывают в реновацию теплоходов.

Интересно, что аудитория круизеров расширяется за счет более молодых туристов: если раньше путешествия по рекам России выбирала в основном публика 55+, сейчас средний возраст на 5 лет снизился. «Круизный турист молодеет, много семей с детьми, – говорит представитель туроператора Fun & Sun. – Мы хотели привлечь к этому формату отдыха новую аудиторию. И у нас это получилось – 75% гостей теплохода "Нижний Новгород" в прошлом сезоне отправились в круиз впервые. Клиенты хотят получить много эмоций за короткий период, и круизное путешествие как раз может это дать».

Хорошую динамику раннего бронирования туроператоры объясняют, во-первых, желанием клиентов сэкономить. «Процент скидки в период акции начинался от 12% и ближе к старту навигации постепенно уменьшается до 2–9%», – отмечают в компании «ВодоходЪ». Заказывая поездку заранее, турист сокращает свои расходы в среднем от 800 до 1300 руб. в день на человека в зависимости от класса теплохода и маршрута.

Другая причина – люди опасаются, что цены могут дополнительно вырасти в течение сезона. «Прайсы на круизы зависят от стоимости топлива. Бывало, что круизные компании вводили специальный топливный сбор, чтобы компенсировать рост тарифов, практически так же, как это делают авиаперевозчики», – рассказывает директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

И третий фактор, влияющий на желание туристов поскорее закрепить за собой конкретную каюту, – возможный дефицит мест на определенных круизах. «Например, клиенты хотят люкс с панорамными окнами, а таких кают на данном теплоходе всего две, и они быстро уйдут».

Кроме того, многие водные путешествия в чем-то уникальны и организуются всего 1–2 раза в течение навигации. Выезд из конкретного города, который удобен клиенту, на определенном теплоходе по маршруту, который он выберет, может быть один за весь сезон. Такая особенность речных поездок заставляет туристов бронировать их за несколько месяцев до отплытия.

«Чаще всего заранее покупают круизы продолжительностью от 8 дней и более, – сообщили в компании “ВодоходЪ”. – короткие поездки на 3–4 дня обычно заказывают в течение месяца до его начала».

По данным туроператоров, наиболее востребованы у туристов круизы из Москвы по Волге – до Ярославля, Казани, Астрахани, других городов, а также из Санкт-Петербурга на Валаам. Средняя длительность – 5–7 дней. Минимальная стоимость трехдневного круиза – 18 тыс. руб. на одного.

Ранее TourDom.ru писал, что на майские праздники большая часть кают в коротких круизах с отправлением из Москвы уже распродана.