Калининград оказался в пятерке популярных направлений для поездок с детьми весной

Эксперты выяснили, куда жители РФ полетят на отдых в весенние каникулы. Калининград оказался в пятерке самых популярных направлений для отдыха с детьми на весенних каникулах.

«Калининград – 3444 рублей /6 ночей», – сообщили аналитики «Твил.ру».

Калининград опередили Москва, Петербург, Сочи и Казань. Аналитики отметили, что в 2024 году популярность весенних поездок у россиян выросла на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что Калининград попал в тройку самых популярных городов РФ для весенних путешествий.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининграде обещают не расстраиваться, если туристов окажется меньше из-за отмены субсидий на авиабилеты.