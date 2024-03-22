Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии

Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов уже в этом году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Такой вариант предусмотрен в пилотном режиме запуска сервиса по заселению по биометрии. Отмечается, что мера позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан.

До этого стало известно, что невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен также уже в этом году, мера позволит туристам сэкономить на проживании, а отельеры смогут снизить риски. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Вахруков отметил, что невозвратный тариф будет стоить дешевле, так как дает бизнесу гарантию заселения гостя, передает «Радиоточка НСН».