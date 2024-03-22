Red Wings запустит прямые рейсы между Новым Уренгоем и Челябинском с июня

Авиакомпания Red Wings с 6 июня запустит прямые рейсы между Новым Уренгоем и Челябинском с 6 июня 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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"Авиакомпания Red Wings возобновляет полеты из Нового Уренгоя в Челябинск. Перелеты начнутся с 6 июня. Рейсы запланированы один раз в неделю по четвергам", - говорится в сообщении.

Отправление из Челябинска будет в 05:45, а вылет из Нового Уренгоя - в 09:15. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Согласно информации на сайте аэропорта Новый Уренгой, прямые рейсы в Челябинск и обратно выполняются только авиакомпанией Red Wings.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты - Жуковский, Домодедово (оба - Москва), Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.