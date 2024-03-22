10 причин поехать в Гуниб

«Здесь был бы грандиозный Национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более — как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов…» — писал про Гуниб известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880 годах. И его мечта сбылась — тысячи туристов приезжают в это село. И тому есть как минимум десять причин.

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1. Живописная дорога

От Махачкалы до Гуниба можно добраться на автомобиле или на маршрутке по двум трассам: через город Буйнакск и Гимринский тоннель; через села Карабудахкент и Леваши.

Первый путь — более живописный, второй — чуть короче. Выезжать из Махачкалы следует как можно раньше, чтобы иметь возможность остановиться в самых интересных местах.

Гимринский тоннель — ворота горного Дагестана, самый длинный тоннель не только в России, но и в странах СНГ. Его протяженность — 4 304 метра. Стоит выехать из тоннеля, как пейзаж, погода и настроение мгновенно меняются: вы попадаете на серпантин горной дороги, ведущей по ущелью вдоль Гимринского хребта к реке Аварское Койсу.

Отражением гор в бирюзовой глади вод Ирганайского водохранилища можно любоваться прямо из окна автомобиля. Однако лучше сделать остановку и выпить кофе по-дагестански — раф с урбечом, который очень вкусно варят в кафе рядом со смотровой площадкой.

2. Гора-крепость

Село расположено на Гунибском плато на высоте 1700 метров над уровнем моря. Это природный ботанический сад с уникальным горным микроклиматом. Здесь много родников, есть водопады и хвойные леса.

Это и естественная крепость, сложенная из толщи известняков. Отвесные обрывы изолируют плато со всех сторон.

Художник Иван Айвазовский во время своего путешествия по Кавказу в 1868 году был так впечатлен величием Гунибского плато, что увековечил этот пейзаж на картине «Аул Гуниб. Вид с восточной стороны». Картина была представлена на выставке в Петербурге в 1869 году и приобретена императором Александром II для Эрмитажа. В настоящее время полотно хранится в Русском государственном музее в Санкт-Петербурге.

3. Солнце и целебный воздух

Впервые на особенности местного климата обратил внимание русский доктор Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына — великого князя Павла Романова — именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие.

Считается, что Гуниб — самое солнечное место в Дагестане. Солнце светит тут более 300 дней в году.

Советский и российский врач-гигиенист, профессор Николай Коростелев ценил Гуниб больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу (Швейцария) и превосходит Абастумани (Грузия).

4. Природный парк

Парк «Верхний Гуниб» — особо охраняемая природная территория, имеющая историко-культурное значение. Это эталон природного биоразнообразия. На площади 1422 га представлены все экосистемы горного Дагестана.

На территории парка расположен Горный ботанический сад Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Здесь растет уникальный кавказский эндемик — береза Радде, внесенная в Красную книгу России. Ионизирует воздух крючковатая сосна (сосна Коха).

В воздухе с большим количеством озона уничтожаются болезнетворные микробы. Сухой, насыщенный кислородом, лишенный пыли и микроорганизмов, воздух способствует лечению воспалительных заболеваний простудного характера.

С 1980 года на территории парка «Верхний Гуниб» функционирует Республиканский детский пульмонологический санаторий «Гуниб».

5. Гора Маяк

С высшей точки Гунибского плато (2352 метра) открывается головокружительный вид на Внутригорный и Высокогорный Дагестан, снежные вершины Богосского хребта и красавицу Седло-гору (Тлили-меэр).

Пеший подъем на гору Маяк занимает около 3 часов. Пригодится одежда с длинными рукавами, головной убор и крем с защитой от ультрафиолета (даже в зимнее время). Начало пути пролегает через сосновый лес, но большая часть дороги проходит по открытым солнцу пологим склонам. По пути можно встретить яков и стаи белоголовых сипов.

6. Памятники Кавказской войны

В Гунибе произошли решающие события Кавказской войны 1817−1864 годов. Последний оплот сопротивления горцев царским войскам находился на территории Верхнего Гуниба.

25 августа 1859 года знаменитый предводитель горцев — имам Дагестана и Чечни Шамиль — сдался здесь в плен на почетных условиях главнокомандующему Кавказской армией князю Александру Барятинскому.

В 1893 году над валуном, на котором Барятинский ждал Шамиля, была возведена ротонда. Беседкой Шамиля ротонду назвал сам Александр II: «Даже в имении Барятинского есть беседка Шамиля, тем более она должна быть в Гунибе». Беседка неоднократно подвергалась разрушению, а в 2000 годах была воссоздана.

После окончания войны силами русских солдат была построена Гунибская крепость — образец фортификационного искусства XIX века.

В комплекс сооружений входит крепостная стена с нижними и верхними воротами, башня и казарма. Они охраняются государством как памятники регионального значения.

11 сентября 1871 года на поляне в Верхнем Гунибе был дан завтрак для офицеров царской армии в честь визита Александра II. С тех пор поляна получила название «Царской». Она находится рядом с домом отдыха «Радде».

7. Дом для наследника

Дом для наследника императора Александра II Павла построили в Гунибе на европейский манер в форме креста со стенами двухметровой толщины и огромными залами. Мебель, посуду и прочую обстановку доставляли из Петербурга.

В 1871 году в доме останавливался Александр II. Павел, которому требовалось лечение, прожил там недолго, заскучал и покинул Гуниб.

В этом доме принимали художника Ивана Айвазовского оперная певица Любовь Кармилина и ее муж, жившие там до 1872 года.

В 1873 году в этом доме родилась автор исторических романов Ольга Форш.

Красота Гуниба и панорамы дома запечатлены в цветных фотографиях Сергея Прокудина-Горского, снятых в начале XX века.

8. Краеведческий музей

Гунибский филиал Национального музея Дагестана расположен в здании бывшей церкви, построенной в 1862—1865 годах. После революции здесь размещался клуб, затем — кинотеатр, а с ноября 2000 года — музей.

В его фондах более 2 тысяч экспонатов: артефакты Кавказской войны, инструменты хирурга Николая Пирогова, предметы сельского быта, домашняя утварь.

Гунибский музей по-домашнему уютный и гостеприимный, позволительно даже примерить национальные костюмы.

Директор музея Патимат Алискандиева увлекательно рассказывает об истории и культуре родного края, каждый ее рассказ уникален.

9. «Белые журавли»

Монумент «Белые журавли» торжественно открыт в Гунибе 6 августа 1986 года в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Он создан по мотивам песни на слова Расула Гамзатова и музыку Яна Френкеля, которую исполнил Марк Бернес.

Со смотровой площадки у 27-метровой стелы открывается живописный вид на окрестности — Чабан-гору и рукотворные террасы.

10. Перекресток туристических маршрутов

Гуниб идеально подходит для совершения радиальных поездок по Гунибском району. Близлежащие достопримечательности — село-призрак Гамсутль, древнее селение Чох, историко-мемориальный комплекс «Ватан», подземный Салтинский водопад, Кегерское плато, Карадахская теснина.