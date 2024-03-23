В Анапе курортный сезон откроет эногастрономическая ярмарка

В Анапе новый курортный сезон откроет уже ставшая традиционной ярмарка "А.Море.вина". Это мероприятие организуют в рамках проекта "Виноград", а состоится оно в середине мая на набережной у исторического музея "Горгиппия".

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Как сообщили в администрации курорта, в течение девяти дней для гостей проведут настоящий семейный праздник. Тематические площадки представят вина и кухню винодельческих регионов России. Поскольку событие посвящено, прежде всего, искусству винопития, то все желающие смогут принять участие в открытой дегустации. Главное условие - наличие стеклянного бокала, который можно принести с собой либо взять на стойке информации. В программе также музыкальные инструментальные концерты, просмотр фильмов в кинотеатре под открытым небом и другие активности.

Особое место отведено семейной зоне с играми, представлениями и научными мастер-классами для детей и родителей. На образовательной площадке "Винология" выступят ведущие эксперты отечественного виноделия, ученые и искусствоведы, а сомелье и винные блогеры расскажут о культуре употребления вина и проведут дегустации редких линеек.

В прошлом году эногастрономическую ярмарку посетили 150 тысяч человек. На протяжении девяти дней гости знакомились с российским вином (а это более 150 марок), вкуснейшими фермерскими сырами, морепродуктами и другими кулинарными изысками. Места археологических раскопок музея "Горгиппия" превратились в концертную площадку.

В мае 2023 года на участке в самом центре Анапы, возле музейных кварталов археологического заповедника "Горгиппия", ученые обнаружили древний "квартал виноделов", датируемый IV веком до нашей эры. Исследователи выделили девять усадебных комплексов с подвалами, дворами и наземными помещениями. Среди них четыре винодельни.

Сотрудники Института археологии РАН включили находку в топ самых важных открытий сезона, а Краснодарское региональное отделение РГО предложило внести античный квартал в число объектов туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".