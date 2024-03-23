Что посмотреть в «Амурском биолого-туристическом центре» в Благовещенске

Есть только одно место в столице Приамурья, где можно посмотреть на рысь, лисиц, енотов, дальневосточных аистов, волков и даже медведей! Именно там журналист «Комсомольской правды» и побывал.

© 2x2.su

Сила в знаниях

Удивительно, но немного дальше центра Благовещенска, рядом с железнодорожным вокзалом, можно набрести на весьма необычный участок, где обитает более 130 животных: от морской свинки без шерсти до самого царя леса - медведя. И ведь не каждому в жизни доведётся увидеть павлина или волка, а вот гостям «Амурского биолого-туристического центра» - запросто. Но только в образовательных целях.

Подробнее о том, что это значит, корреспонденту «Комсомолки» рассказал директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Амурский биолого-туристического центр» Андрей Тарасов:

У нас организация дополнительного образования. Педагоги занимаются с обучающимися и дошкольниками по месту их учёбы. К нам же школьники приезжают на экскурсии. На практику приходят студенты из университетов и колледжей Амурской области. Например, сейчас у нас занимается студентка из ДальГАУ. Совместно с ветеринаром нашего центра она ведёт наблюдение и ухаживает за енотом, который недавно перенёс операцию. Все хирургические манипуляции проводят ветеринарные специалисты в клиниках, но у нас студенты могут получить опыт по наблюдению, изучению и ознакомлению с животным миром.

И хотя для многих центр всё ещё известен как юннатка, политика учреждения сильно изменилась. Главное отличие - все посещения теперь носят образовательный, а не просто развлекательный характер. Это значит, что экскурсии с группами проходят по специальной учебной программе.

Спасённые и не обречённые

Хотя постояльцы центра «работают» во благо знаний, попали они туда, как правило, после ранения или жестокого обращения или просто были отданы прежними владельцами за ненадобностью.

Животные, которые у нас находятся, не были изъяты из природы специально. Для образовательной организации вполне достаточно иметь по одному экземпляру какого-либо вида животного. Но так сложилось, что неравнодушные люди принесли их именно к нам. Сейчас мы уже не можем никого принять из-за ограниченной площади вольеров

Более того, Андрей Тарасов рассказал, что многим постояльцам ищут другие места обитания - с лучшими для них условиями.

Есть у нас орлан-белохвост. Его в 2019 году изъяла прокуратура при проверке то ли цирка, то ли мобильного зоопарка. Он был в очень тяжёлом состоянии, не мог даже взмахнуть крыльями. Здесь смогли его откормить, сейчас ему намного лучше. Планируем передать его в Улан-Удэ. Там есть отличный биологический центр. А ещё орлан-белохвост там имеет значимое этнокультурное значение.

По словам директора, где-то вина человека является прямой, как в случае с орланом-белохвостом, а где-то косвенной. Многие птицы, в основном это молодые особи, получают серьёзные травмы от столкновения с проводами. Самостоятельно от таких повреждений они восстановиться не могут, и их также везут в Центр.

Ещё среди раненых три дальневосточных аиста, даурский журавль, лебедь, - отметил Андрей Тарасов.

Пополнения в центре случаются и по другим причинам. Например, сейчас в учреждении семь волков, хотя когда-то туда попали только двое - самец и самка позже решили обзавестись потомством.

Конкретно

Руководитель открыто говорит и о имеющихся неудобствах «Амурского биолого-туристического центра», в том числе и для посетителей. Здесь и расположение подвело - близость к железной дороге может вызывать стресс у животных. И проезжая часть считается фактором беспокойства. И над самим участком проходит линия электропередачи.

И всё же в центре стараются создать для всех максимально комфортные условия. Такие, чтобы не нарушать круглогодичный цикл у тех же медведей, которым необходимо впадать в спячку. Что же касается птиц, им тесновато лишь зимой, когда их на сезон перемещают из летних вольеров в тёплые помещения.

Проблемы с небольшой по размеру территорией идут в ногу с финансовыми трудностями. Содержать такое большое количество животных, по словам директора центра, очень дорого.

Таким образом, центр держится и выживает во многом благодаря именно спонсорской помощи. Одна из компаний поставляет мясо, которым питаются не только волки, рысь и другие хищные звери, но и те же дальневосточные аисты, каждому из которых в сутки требуется не менее 350 грамм мясного филе. Но вдруг предприятие закроется, что тогда?

КОНКРЕТНО

Журналисту «Комсомолки» удалось прогуляться по территории «Амурского биолого-туристического центра» и увидеть всё своими глазами. И однозначно стоит сказать: разнообразие фауны не может не удивить!

Нам довелось посмотреть на добрых волков, которые были очень рады вниманию, на очень ленивую енотовидную собаку, красивую лису и заспанных медведей, которые вроде бы выбрались уже из берлоги, но до конца, как нам показалось, ещё не проснулись.

Помимо уличных вольеров мы побывали и на учебных участках в здании живого уголка. В комнате с мелкими млекопитающими нам повстречались декоративные крысы, шиншиллы, хомяки, чилийские белки и скинни - морские свинки без шерсти. А на участке с «зарубежной фауной» находятся попугаи, павлин, енот, носуха и индийская макака Лёша.

Помимо этого, нельзя было не обратить внимание на обычных котов, спокойно разгуливающих по территории в надежде отыскать что-то вкусненькое.

Думаем, обязательно стоит приехать в центр в тёплый сезон, ведь тогда можно будет заглянуть в цветущий ботанический сад и посмотреть на краснокнижные растения.