Россияне предпочитают проводить весенний отпуск в санаториях Кавказа

Специалисты национального туроператора «Алеан» проанализировали бронирования санаториев за весну 2024 года. По итогам было установлено, что 67% туристов из России выбирают отдых в санаториях Кавказа.

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Стоимость отпуска в Минеральных водах на 10 дней в санатории уровня эконом на двоих людей начинается от 110 тысяч рублей, средний сегмент стартует от 140 тысяч рублей. Проживание в здравнице высокого уровня – от 200 тысяч рублей.

Санатории Краснодарского края весной нынешнего года выбрали 15% отдыхающих. Десятидневный отдых в здравнице начинается от 47 тысяч рублей на двоих. Отпуск в санатории среднего класса обойдется двум людям 68 тысяч рублей, в высшем классе – от 150 тысяч.

Также некоторые отдыхающие предпочитают отпуск в Белоруссии. Там десять дней отдыха в эконом-здравнице выйдут в 48 тысяч рублей, средний класс – от 55 тысяч рублей, высокий - от 80 тысяч рублей.

Напомним, эксперты посчитали стоимость летнего отдыха в Геленджике. Стало известно, когда возобновит работу известный хабаровский санаторий. Семьям России напомнили о льготах на семейных отдых.