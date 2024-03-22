«Туристические» дороги отремонтируют в Чите

В Чите по нацпроекту отремонтируют почти 10 километров дорог, ведущих к туристическим объектам. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минстроя.

© Unsplash

«Самой туристической является улица Ленина. Её мы обновляем в два этапа. Один километр был отремонтирован в прошлом году, ещё около 700 метров – в этом. На улице расположены площади Декабристов, Ленина и Октябрьской революции, дом офицеров, парк ОДОРА, памятник борцам за советскую власть в Забайкалье, Аллея Почётных граждан города Читы», - рассказал руководитель МКУ «Городские дороги» Сергей Паргачев.

Также в этом году планируют обновить улицу Народную, Бабушкина, Столярова, Красной Звезды, 9-го Января, проезд Булгакова.

Ранее сообщалось, что читинцы вынуждены преодолевать километры бездорожья для посещения поликлиники. Кроме того, более половины дорог в Забайкалье не соответствуют нормам.