Четырехдневный маршрут по Карачаево-Черкесии получил национальный статус

Туристический маршрут по Карачаево-Черкесии «По пути древних цивилизаций» получил национальный статус. Он стал вторым маршрутом по региону с подобным статусом.

«„По пути древних цивилизаций“. Так звучно и колоритно называется туристский маршрут в Карачаево-Черкесии, недавно получивший статус „национальный“. Он не только знакомит с удивительно прекрасной природой нашего региона, но и погружает в красочный мир древних культур, существенно повлиявших на формирование современной культуры народов, которые проживают как в республике, так и по всему Кавказу», — написал в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Четырехдневный маршрут общей протяженностью 715 километров проходит через 20 точек, среди которых есть знаковые исторические сооружения, природные комплексы и объекты культурного наследия. Посетить маршрут можно в любое время года.

«Новый статус даст дополнительные возможности для участия в программах продвижения, которые федеральное отраслевое ведомство формирует совместно с ведущими агрегаторами туруслуг и поисковыми системами», — пояснил Темрезов.

Он также напомнил, что в настоящее время в России действует 51 национальный маршрут. «По пути древних цивилизаций» стал вторым в регионе, получившим статус национального. Осенью 2022 года такой же статус приобрел маршрут «Сказочная Карачаево-Черкесия».