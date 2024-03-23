Нижний Новгород и Сочи договорились о сотрудничестве в сфере туризма

В мэрии Нижнего Новгорода заявили о подписании соглашения с представителями Сочи о сотрудничестве в сфере туризма.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Договорённость была достигнута на Международной выставке туризма и гостеприимства MITT в столичном выставочном центре «Крокус Экспо».

На стенде Нижегородской области были представлены виртуальная экскурсия по городу и путеводитель с указанием новых туристических мест и маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на развитие туризма направят 340 млн рублей в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры».