Нижний Новгород и Сочи договорились о сотрудничестве в сфере туризма
В мэрии Нижнего Новгорода заявили о подписании соглашения с представителями Сочи о сотрудничестве в сфере туризма.
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Договорённость была достигнута на Международной выставке туризма и гостеприимства MITT в столичном выставочном центре «Крокус Экспо».
На стенде Нижегородской области были представлены виртуальная экскурсия по городу и путеводитель с указанием новых туристических мест и маршрутов.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на развитие туризма направят 340 млн рублей в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры».