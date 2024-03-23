Девятимиллионный гость выставки «Россия» на ВДНХ выиграл тур на Байкал

Юбилейным посетителем стал школьник Андрей Баторов, он получил в подарок путешествие (0+) на Байкал, включающее экскурсию в хаски-парк, прогулку по экотропе и национальному парку.

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Мальчик приехал на выставку (0+) на ВДНХ вместе с семьей: родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Семья Баторовых из Бурятии, сейчас живет в Москве.

Для почетного гостя выставки-форума "Россия" и его семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне № 59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов.

А в конце вручили сертификат на путешествие. Семья испытала бурю положительных эмоций, никто не предполагал, что они окажутся среди "миллионных" счастливчиков.

- Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный, - рассказала мама Андрея Александра Маркевич.

По сертификату семья сможет не только отдохнуть в живописном месте рядом с самым глубоким озером планеты, но и посетить несколько экскурсий в компании опытных гидов. Андрей также получил подарки от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Напомним, международная выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября 2023 года на площадке ВДНХ. Здесь собраны важнейшие достижения страны и колорит 89 регионов, проходят масштабные образовательные, деловые и культурные мероприятия, форумы, спектакли и гастрономические фестивали. Выставка продолжит работу до 8 июля 2024 года.

Среди выставочных площадок из разных регионов эффектно выделяется стенд Самарской области. Центральным элементом самарской экспозиции является конструкция в виде культовой достопримечательности - стелы "Ладья". Парус - это одновременно и большой экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях.

Позади стелы оборудован небольшой амфитеатр, комфортный для слушателей. Такая конструкция стенда разработана специально для того, чтобы проводить большое количество просветительских и образовательных мероприятий. Кстати, стенд нашего региона был удостоен награды оргкомитета, которая вручалась за лучшую просветительскую деятельность.