Москву собираются превратить чуть ли ни в город-курорт

Летом в Москве будут работать 23 открытых бассейна в обустроенных пляжных зонах, это на 8 больше, чем годом ранее. Об этом написал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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В рамках проекта "Лето в парках" к пяти действующим пляжным зонам в парках Митино, Ходынское поле, 50-летия Октября, Сокольники и Красная Пресня добавятся новые - в парках Измайловский, Дубки и им. Юрия Лужкова.

Бассейны под открытым небом - "фишка" столичных зон отдыха. На Северном речном вокзале их 4, пользоваться могут до 900 человек одновременно. 5 бассейнов, рассчитанных на 2,5 тысячи посетителей - в пляжном клубе Dream Beach Club неподалеку от парка "Остров мечты". Вода подогревается до 25 - 29 градусов. Пляжные зоны оборудованы шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Есть кафе, детские игровые зоны, спортивные, а кое-где и концертные площадки.

"Летние бассейны - это здорово. Будем и дальше развивать Москву как город-курорт - в интересах москвичей и туристов", - написал Сергей Собянин в своем блоге.

Судя по комментариям к теме в иг-канале “Крыша ТурДома”, наша аудитория поддерживает идею пляжных зон отдыха в столице: “

"Такое нужно в каждом крупном городе", "Спрос будет всегда".

При этом отмечают - важно строго следить за чистотой и санитарией в подобных местах массового скопления людей. Впрочем, в столице до сих пор с этим справлялись неплохо. Нужно, чтобы и при увеличении количества зон летнего отдыха обеспечивалась качественная уборка.

Напомним, ранее председатель московского комитета по туризму Евгений Козлов заявил, что “каждый пятый турист приезжает в столицу, чтобы почувствовать себя в атмосфере курорта”. Правда, чиновник не пояснил, из какой статистики это следует.