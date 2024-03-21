В Городском Саду Краснодара отреставрировали известную достопримечательность

Парки Краснодара готовятся к наплыву отдыхающих. Здесь немало достопримечательностей, которые обязательно заинтересуют туристов. Часть из них постепенно реставрируют.

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Так, в Городском Саду краевой столицы завершен ремонт "Казачьей горки". Здесь укрепили ступени, заменили разрушенные декоративные элементы и облицовку фонтана, привели в порядок колонны, сделали новую гранитную облицовку парапетов и восстановили подсветку, благоустроили территорию вокруг.

"Ротонда - это визитная карточка нашего города, сюда приходят сделать красивые фото, погулять, насладиться прекрасным видом. Один из старейших парков нашего города возрождается и приобретает ухоженный облик. В планах - отремонтировать и другие объекты на его территории", - отметила начальник управления культуры администрации Краснодара Ирина Удовицкая.

Напомним, парк появился в 1848 году как войсковой сад по указу генерал-фельдмаршала Воронцова. На месте ротонды в XVIII-XIX веках находился наблюдательный пункт. Однако позже старую смотровую башню решили переделать в изящную белую ротонду.

Также в Городском Саду находятся Памятник жертвам Гражданской войны и скульптура Добрый ангел мира. Самая красивая аллея парка засажена черным орехом. Также он известен тем, что здесь растут несколько дубов черешчатых, которым более 600 лет, то есть они появились задолго до основания на этом месте города. Им присвоен статус "памятника природы".

Кроме того, в парке можно встретить софору японскую, лещину (дерево занесено в Красную книгу России), красный дуб. Словом, прогулки по аллеям парка - это и возможность для туристов полюбоваться богатой южной природой, и способ окунуться в историю Краснодара.

Кстати, в краснодарских парках - в Городском Саду, Чистяковской Роще, Солнечном острове, Рождественском, Старая Кубань и имени 30-летия Победы - в скором времени пройдут озеленительные работы. Клумбы украсят 46 тысяч цветов - петуньи, алиссумы, гацании, георгины, маттиолы, сеткреазии, вербены и другие.

Высаживать их начнут в апреле и закончат к майским праздникам. Обновленные клумбы будут радовать местных жителей и гостей города до осени, а когда похолодает на смену летним высадят растения, которые цветут в осенне-зимний период.