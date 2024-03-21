РЖД обещают страховку от опоздания на поезда при пересадках

Пассажиры РЖД смогут оформлять страховку на случай опоздания на поезд или другой транспорт при пересадке. Такую услугу анонсировала в своем пресс-релизе компания «РЖД – пассажирские цифровые решения».

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Сервис предназначен для мультимодальных, то есть стыковочных маршрутов, включающих разные виды транспорта – ж/д, авиа, автобус, водный. Обещают компенсировать расходы при опоздании на один из сегментов комбинированного путешествия, отмене рейса, а также невозможности поездки из-за непредвиденных обстоятельств. Например, при задержке более 2 часов страховщик возместит «фактически понесенные издержки на питание, личную гигиену и медикаменты, а в ряде случаев – стоимость проживания в гостинице».

Корреспондент TourDom.ru проверил, можно ли уже добавить страховку в заказ на сайте rzd.ru. Между тем до тестирования нового сервиса дело не дошло, так как настоящим квестом оказалось само бронирование мультимодальных маршрутов.

Например, окончилась ничем попытка купить комбинированный билет «поезд + автобус» из Москвы в Суздаль. Такой вариант анонсирован на сайте РЖД, однако какие бы из доступных дат ни выбирать, выдается сообщение: «Составные рейсы по маршруту не найдены».

Тот же нулевой результат выдается и по вполне интересному для туристов комбинированному маршруту из Вологды в Ярославль автобусом, а далее поездом в Москву. Не удалось найти и единых билетов Кострома – Ярославль (автобусом) – Санкт-Петербург (ж/д). Оба варианта анонсированы как доступные в разделе «Мультимедийные перевозки» на сайте РЖД.

На период с 30 апреля по 30 сентября предлагается и комбинация «поезд + автобус» на курорты Абхазии. По маршруту Москва – автовокзал Пицунда билеты есть, только вот бронировать их надо по отдельности.

При этом, если кликнуть на цену автобусного билета из Адлера в Пицунду, выдается странное сообщение: «Нет свободных мест в поезде», хотя бронируется поездка на автотранспорте, да и большой выбор купе и плацкартов доступен для покупки.

Не исключено, что проблема связана с тем, что мы лишь тестировали предложения без регистрации на сайте и оплаты. Возможно, добавить билет на автобус автоматизированная система предложит после бронирования места в поезде, но на сайте на этот счет никакой информации нет.

Портал TourDom.ru направил запрос в РЖД с просьбой разъяснить ситуацию с бронированием комбинированных маршрутов.

UPD. В 14:40 мы получили ответ от компании «РЖД – пассажирские цифровые решения». В компании объяснили недоступность бронирования комбинированных маршрутов профилактическими работами, из-за чего часть функций на сайте была недоступна. Мы проверили: во второй половине дня 21 марта возможность бронирования действительно появилась. В частности, единых билетов из Москвы в Суздаль и по другим направлениям.